В Петербурге с 31 июля перестанут ходить трамваи №№ 58 и 100

Трамваи будут недоступны несколько дней. Об этом завили в «Организаторе перевозок».

В Петербурге трамвайные маршруты № 58, 100 будут закрыты с 31 июля в связи с проведением работ по строительству трамвайных съездов на улице Руставели и проспекте Просвещения. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Организатора перевозок».

Так, маршруты будут закрыты с ночи 31 июля по 3 августа, 6-10 августа и с 13 по 14 августа. Жителям северной части города на Неве стоит заранее подобрать альтернативный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путину доложили о ходе работ по строительству трамвайных путей от Купчино до Славянки. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, заключен договор на поставку подвижного состава. Разрабатывается проект финансирования второго этапа строительства. Время пути между конечными остановками – около 40 минут.