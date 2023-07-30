Гниющие тела пенсионеров нашли в коммуналке на Литейном

Гниющие тела пенсионеров нашли в коммуналке на Литейном
Фото: Baltphoto

Тела заметили не сразу. Они успели начать разлагаться.

В Петербурге нашли гниющие тела двух пенсионеров. Трупы разлагались в коммунальной квартире, расположенной на Литейном проспекте в Центральном районе Петербурга. Страшную находку подтвердили прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник, обращение в полицию поступило 29 июля. Прибывшие правоохранители нашли два тела с гнилостными изменениями. Трупы 69-летней женщины и 70-летнего мужчины направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что воронку от взрыва и труп мужчины в трусах обнаружили под Петербургом. Странное происшествие случилось около поселка Кирилловское в четверг, 27 июля. Когда стражи порядка прибыли на место, они увидели подгнивший труп мужчины 50-60 лет.

новости СПб трупы Центральный район


 

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