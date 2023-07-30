Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована в реанимацию

О причинах стало известно. Звезда остается под наблюдением врачей.

Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию одной из больниц Москвы. На данный момент известны причины отправки звезды в медицинское учреждение.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник, Мирошниченко стало плохо, в больнице у нее диагностировали тяжелое вирусное заболевание. Звезда является народной артисткой РСФСР (1988). Ее награждали советским орденом «Знак Почета» и российскими орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени, Дружбы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отравившегося Николая Дроздова отправили из больницы домой. В настоящий момент ведущий передачи «В мире животных» находится дома в кругу родных и близких. Напомним, что Николай Дроздов попал под наблюдение медиков после отравления.