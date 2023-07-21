Отравившегося Николая Дроздова отправили из больницы домой

Друг семьи известного ученого и телеведущего Николая Дроздова рассказал о самочувствии 85-летнего звезды телеэкранов. Ранее Дроздов попал в больницу с отравлением.

Зоолога и телеведущего, члена Российской академии естественных наук Николая Дроздова выписали из больницы. В настоящий момент ведущий передачи «В мире животных» находится дома в кругу родных и близких.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо», — сообщил журналистам агентства ТАСС друг семьи телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Напомним, что Николай Дроздов попал под наблюдение медиков после отравления. Однако вскоре состояние ученого нормализовалось и его отпустили из медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что актер-Японец из «Республики ШКИД» скончался на 74-м году жизни.