Отравившегося Николая Дроздова отправили из больницы домой

Друг семьи известного ученого и телеведущего Николая Дроздова рассказал о самочувствии 85-летнего звезды телеэкранов. Ранее Дроздов попал в больницу с отравлением.

Зоолога и телеведущего, члена Российской академии естественных наук Николая Дроздова выписали из больницы. В настоящий момент ведущий передачи «В мире животных» находится дома в кругу родных и близких.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо», — сообщил журналистам агентства ТАСС друг семьи телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Напомним, что Николай Дроздов попал под наблюдение медиков после отравления. Однако вскоре состояние ученого нормализовалось и его отпустили из медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что актер-Японец из «Республики ШКИД» скончался на 74-м году жизни.

больница николай дроздов отравление


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Отравившегося Николая Дроздова отправили из больницы домой
Сенаторы и депутаты не могут договориться о судьбе российских призывников
По ЗСД откроют бесплатный проезд из-за военно-морского парада
Африка глазами русских художников
Петербуржцы смогут «достучаться» до чиновников через ...
Шуваловский дворец превратят в частный детский сад и школу
С нового причала на Крестовском острове отправился теплоход до Кунсткамеры
В Петербурге родился новый Владимир Путин