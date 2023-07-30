В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек

Некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии. Также повредились электрические провода на некоторых объектах.

В результате урагана в Марий Эл скончались восемь человек. Информацией об этом поделился мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Еще 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии. На данный момент над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы. В некоторых школах и в детском лагере из-за урагана начались перебои с электричеством.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на греческом Родосе эвакуируют почти 20 тысяч человек из-за лесных пожаров. Известно, что пожар начался еще во вторник, ситуация оказалась неконтролируемой. Многие дома сгорели полностью.