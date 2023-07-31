В России разрешили эвакуировать плохо припаркованные машины

В России разрешили эвакуировать плохо припаркованные машины
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Мера распространяется только на Подмосковье. Таким образом, региональные власти смогут бороться с недобросовестными автомобилистами.

В Госдуме властям Московской области разрешили эвакуировать плохо припаркованные машины. Принятый документ позволит увозить неправильно припаркованные автомобили, региональные власти смогут бороться с незаконной парковкой.

Как сообщает Restate, для жителей Подмосковья незаконная парковка стала настоящей проблемой. По словам россиян, недобросовестные граждане паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велопарковку могут установить у Мариинского дворца. Обращение по этому поводу поступило от журналистов депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Госдума Московская область парковки


 

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