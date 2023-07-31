В Петербурге суд обязал вытащить из Невы бывший ресторан «Серебряный кит»

Судно может повредить набережную. Оно начало тонуть в марте.

Василеостровский районный суд Петербурга обязал собственника убрать из акватории Невы частично затонувший плавучий ресторан, дебаркадер «Серебряный кит». Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Истец потребовал признать незаконным бездействие ООО «Фарсэй», которому принадлежит ресторан и обязать владельца вытащить судно на сушу. Суд исковые требования удовлетворил. «Серебряный кит» начал тонуть еще в марте. Вероятно, он опрокинется и повредит набережную Невы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полузатонувший ресторан «Серебряный кит» решили убрать с проспекта Обуховской обороны. На месте отработал специальный кран. По слова горожан, специалисты что-то монтировали и разбирали на участке. Напомним, что происшествие на «Серебряном ките» случилось 27 марта 2023.