В Челябинской области маньяк 14 лет удерживал девушку в доме

Потерпевшая смогла сбежать. Во дворе дома нашли останки другой женщины.

В одном из частных домов Челябинской области на протяжении 14 лет маньяк удерживал в своем доме девушку. Заявление в правоохранительные органы написала сестра потерпевшей. Когда полицейские взялись за эту историю, то обнаружили во дворе останки еще одной женщины, убитой в 2010-2011 годах.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на данный мужчина находится в психиатрической клинике под охраной. Возбуждены уголовные дела по факту убийства и похищения. Потерпевшая смогла сбежать, когда похитителя упекли на лечение из-за обострения психического заболевания.

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