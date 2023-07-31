Петербургские вузы предпочитают ехать в Африку, а не везти студентов с соседнего континента

Предпочтение отдается техническим направлениям. Некоторые вузы уже подписали соглашение.

Вузы Петербурга на саммите «Россия – Африка» получили сигнал увеличить число бюджетных мест для студентов с соседнего континента. Однако к новому учебному году не все успеют это сделать. По большей части учебные заведения предпочитают открывать филиалы в Африке, а не везти иностранцев в Северную столицу.

Как сообщает Мойка78, в российских вузах на данный момент ждут 4,7 тысячи человек на 2023 год. Соглашение на поступление африканцев с Мали и Зимбабве уже пописал петербургский Политех под руководством Андрея Рудского. Представительство в Африке собирается открыть ЛЭТИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гости из Нигерии исполнили гимн России на саммите в Петербурге. Второй саммит Россия-Африка прошел в Северной столице 27 и 28 июля.