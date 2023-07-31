«Зенит» встретится на футбольном поле с «Динамо»

Игра состоится совсем скоро. «Сине-бело-голубые» ждут гостей на своем поле.

Петербургский клуб «Зенит» совсем скоро сыграет с московским «Динамо» на своей территории. Матч состоится на «Газпром Арене» в Северной столице. Болельщики смогут насладиться зрелищной игрой уже в воскресенье, 6 июля.

«Сине-бело-голубые» отыграют со столичными соперниками у себя на родине. Напомним, недавно в «Зенит» перешел сербский игрок Страхиня Эракович. О своих впечатлениях по поводу новой команды он рассказал журналистам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футболист «Зенита» Вендел отказался возвращаться в Петербург. Об этом сообщил бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети. Агент игрока прибыл в Северную столицу один. Поведение футболиста вызвало недовольство не только у «сине-бело-голубых», но и у клуба «Фламенго», который хотел купить игрока.