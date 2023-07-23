Новый игрок «Зенита» Эракович рассказал о переходе в петербургскую команду

Спортсмен рад началу карьеры в «сине-бело-голубых». Он надеется оправдать ожидания команды.

На официальном сайте петербургского футбольного клуба «Зенит» опубликовали интервью с новым игроком команды из Сербии, Страхиней Эраковичем. Теперь центральный нападающий команды «Цревна Звезда» будет играть в «Зените». Спортсмен, отмечая на вопрос как долго он обдумывал предложение, отметил, что согласился не раздумывая.

Под тем же номером Эракович играл в «Цревне Звезде», как и Сергей Семак. Он нашел это символичным. Страхиня выразил надежду, что будет таким же успешным, как тренер. Футболист заявил, что ему очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и он надеется, что оправдает его ожидания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футболист «Зенита» Вендел отказался возвращаться в Петербург. Об этом сообщил бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети.