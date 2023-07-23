Новый игрок «Зенита» Эракович рассказал о переходе в петербургскую команду

Новый игрок «Зенита» Эракович рассказал о переходе в петербургскую команду
Фото: pxhere

Спортсмен рад началу карьеры в «сине-бело-голубых». Он надеется оправдать ожидания команды.

На официальном сайте петербургского футбольного клуба «Зенит» опубликовали интервью с новым игроком команды из Сербии, Страхиней Эраковичем. Теперь центральный нападающий команды «Цревна Звезда» будет играть в «Зените». Спортсмен, отмечая на вопрос как долго он обдумывал предложение, отметил, что согласился не раздумывая.

Под тем же номером Эракович играл в «Цревне Звезде», как и Сергей Семак. Он нашел это символичным. Страхиня выразил надежду, что будет таким же успешным, как тренер. Футболист заявил, что ему очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и он надеется, что оправдает его ожидания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футболист «Зенита» Вендел отказался возвращаться в Петербург. Об этом сообщил бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети.

зенит новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Новый игрок «Зенита» Эракович рассказал о переходе в петербургскую команду
В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой
На греческом Родосе эвакуируют почти 20 тысяч человек из-за лесных пожаров
Путин и Лукашенко встретились с петербуржцами в Кронштадте
На Лесном проспекте дебоширы подожгли страйкбольную гранату в компьютерном клубе
Из-за обрушения моста в Луге погиб человек, еще пятеро пострадали
Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте
Финский аутлет обанкротился без российских туристов