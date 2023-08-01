Футболист «Зенита» Адамов временно перейдет в «Оренбург» на правах аренды

Защитник футбольного клуба «Зенит» Арсен Адамов продолжит сезон 2023/24 в «Оренбурге». После окончания арендного соглашения игрок вернется обратно в команду из Санкт-Петербурга.

О новом временном переходе футболиста в другой клуб сообщили на официальном сайте «Зенита». Отмечается, что Адамов пробудет в «Оренбурге» до конца текущего сезона. При этом, комментируя информацию, спортивный директор оренбургского ФК не стал раскрывать информацию о возможном выкупе защитника после окончания срока аренды.

Стоит отметить, что 23-летний футболист перешел из «Урала» в «Зенит» в 2022 году. Сумма контракта составила 5 миллионов евро. С сине-бело-голубыми Адамов провел 21 матч, стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, ранее футболист Страхиня Эракович провел первый матч в составе «Зенита» и поделился своими впечатлениями.