Футболист «Зенита» Адамов временно перейдет в «Оренбург» на правах аренды

Футболист «Зенита» Адамов временно перейдет в «Оренбург» на правах аренды
Baltphoto

Защитник футбольного клуба «Зенит» Арсен Адамов продолжит сезон 2023/24 в «Оренбурге». После окончания арендного соглашения игрок вернется обратно в команду из Санкт-Петербурга.

О новом временном переходе футболиста в другой клуб сообщили на официальном сайте «Зенита». Отмечается, что Адамов пробудет в «Оренбурге» до конца текущего сезона. При этом, комментируя информацию, спортивный директор оренбургского ФК не стал раскрывать информацию о возможном выкупе защитника после окончания срока аренды.

Стоит отметить, что 23-летний футболист перешел из «Урала» в «Зенит» в 2022 году. Сумма контракта составила 5 миллионов евро. С сине-бело-голубыми Адамов провел 21 матч, стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, ранее футболист Страхиня Эракович провел первый матч в составе «Зенита» и поделился своими впечатлениями.

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