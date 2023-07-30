Эракович рассказал о своем дебютном матче в «Зените»

Эракович рассказал о своем дебютном матче в «Зените»
Фото: Baltphoto

Новый игрок вышел вместо получившего травму Чистякова. Игра была с «Ростовом».

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями о дебютном матче в составе петербургского клуба. Команда играла против «Ростова». Спортсмен восхитился атмосферой, царившей на поле. Информацией об этом поделились в пресс-службе «сине-бело-голубых».

По словам Эраковича, каждый футболист ждет момента, когда сможет выйти на поле во время игры. Футболист рад, но не счастлив, так как «Зенит» вел в счете за три минуты до конца. В матче против «Ростова» Эракович вышел на поле вместо Дмитрия Чистякова, который травмировался на 17-й минуте игры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый игрок «Зенита» Эракович рассказал о переходе в петербургскую команду. Спортсмен рад началу карьеры в «сине-бело-голубых». Он надеется оправдать ожидания команды.

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