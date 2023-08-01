В Петербурге врачам удалось спасти пенсионера после выявления рака на ранней стадии

Житель Санкт-Петербурга благодаря программе по раннему выявлению рака в НИИ Фтизиопульмонологии смог избавится от смертельного заболевания.

В начале года 70-летний Роман Гулевич по настоянию супруги прошел диагностику по акции бесплатного исследования курящих. Несмотря на то, что мужчина не чувствовал каких-то негативных симптомов, врачи обнаружили у него рак легкого на ранней стадии и назначили операцию. Специалисты удалили пораженный участок легкого, и на данный момент петербуржец чувствует себя здоровым человеком, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Благодаря скринингу медикам удалось спасти еще одну жизнь и специалисты НИИ Фтизиопульмонологии призывают всех заядлых курильщиков проходить обследование и в результате снизить смертность от рака.

Ранее на должность директора «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» был назначен Константин Звоник.