В Петербурге врачам удалось спасти пенсионера после выявления рака на ранней стадии

В Петербурге врачам удалось спасти пенсионера после выявления рака на ранней стадии
Фото: Baltphoto

Житель Санкт-Петербурга благодаря программе по раннему выявлению рака в НИИ Фтизиопульмонологии смог избавится от смертельного заболевания.

В начале года 70-летний Роман Гулевич по настоянию супруги прошел диагностику по акции бесплатного исследования курящих. Несмотря на то, что мужчина не чувствовал каких-то негативных симптомов, врачи обнаружили у него рак легкого на ранней стадии и назначили операцию. Специалисты удалили пораженный участок легкого, и на данный момент петербуржец чувствует себя здоровым человеком, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Благодаря скринингу медикам удалось спасти еще одну жизнь и специалисты НИИ Фтизиопульмонологии призывают всех заядлых курильщиков проходить обследование и в результате снизить смертность от рака.

Ранее на должность директора «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» был назначен Константин Звоник.

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