Подполковник ФСБ в отставке Филатов предложил ввести экзамены для охранников российских школ

Подполковник ФСБ в отставке Филатов предложил ввести экзамены для охранников российских школ
Фото: Baltphoto

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов рассказал, как усилить безопасность школ и детских садов в России для предотвращения террористических угроз.

По словам Филатова, курса подготовки охраны, которые проходят сотрудники учебных заведений, просто недостаточно. По мнению эксперта, на данный момент в школы и детские сады может устроиться даже человек с купленной лицензией, а экзамен на профпригодность позволит определить специалистов.

Подполковник ФСБ также подчеркнул, что современных охранников должны обучать противостоять чрезвычайным ситуациям вроде захвата заложников, которые могут проводить руководители охранных предприятий.

В беседе с телеканалом «360» он также отметил необходимость подключения к охране образовательных учреждений искусственного интеллекта и других защитных программ, которые позволят предотвратить нападение и выявить преступление на ранних стадиях.

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