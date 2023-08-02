Петербуржцам сообщили о новых ограничениях движения в четырех районах города

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила о планах закрыть дорожное движение в четырех районах Санкт-Петербурга с 4 августа.

Так, в Адмиралтейском районе из-за установки временных ограждений движение личного и общественного транспорта будет ограничено у дома 47 литера А по Большой Морской улице с 4 августа по 19 ноября. На улице Дыбенко в Невском районе планируется провести работы по ремонту дорог. В связи с этим движение будет ограничено у Товарищеского проспекта до 16 октября.

С 4 августа и до середины месяца также будет перекрыто движение Софийской улице от Колпинского шоссе до КАД, а также на Софийской улице от Колпинского шоссе до КАД, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Ранее стало известно, что с 8 по 28 августа планируется перекрытие внутреннего кольца КАД между Пулковским шоссе и ЗСД из-за работ по замене гидроизоляции.