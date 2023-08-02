В ходе двухдневного миграционного рейда полиция и СК выявили больше 200 нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов выявили десятки мигрантов-нелегалов, проживающих в Кудрово, Мурино, Всеволожске и других населенных пунктах Ленинградской области.

В среду, 2 августа завершился второй день миграционного рейда. Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с представителями Следственного комитета России проверили Мурино, Кудрово, Всеволожск, Бугры, Ковалево и Сертолово. В результате за два дня было выявлено более 200 мигрантов из-за рубежа, которые нелегально проживают на территории Ленинградской области.

На данный момент с нарушителями закона работают сотрудники миграционной службы. Их привлекут к административной ответственности, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полиции Северной столицы сообщили, что во время рейдов возникают конфликты, в том числе с участием иностранных граждан.