Жители первых этажей в Петербурге с нового года начнут платить за лифты

Жители первых этажей в Петербурге с нового года начнут платить за лифты
Фото: Baltphoto

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал ответ от вице-губернатора города Анатолия Повелия о плате за лифты для жильцов первых этажей.

В своем Telegram-канале Вишневский обратил внимание петербуржцев, что согласно действующему распоряжению Комитета по тарифам, жители первых этажей не должны платить за лифты. То же самое касается тех, кто проживает в здании, не оборудованном подъемниками вовсе.

Однако, в опубликованном депутатом ответе от Повелия указано, что все жители города на Неве начнут платить за лифты, начиная с 1 января 2024 года. При этом размер платы за содержание грузоподъемных машин может быть установлен на общем собрании жильцов.

Ранее стало известно, что в госкорпорации «Дом.РФ» планируют создать реестр российских лифтов на основе ГИС ЖКХ. Это позволит сделать процесс ремонта оборудования более прозрачным.

борис вишневский лифты новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жители первых этажей в Петербурге с нового года начнут платить за лифты
В Петербурге открыли дневной стационар для беременных с инфекционной патологией
СК возбудил уголовное дело после обнаружения двух обгоревших тел в ...
Брат певца Бориса Моисеева объяснил нежелание бороться за наследство артиста
Жители Петербурга отмечают День ВДВ
Визовый центр КНР в Петербурге начал работу в тестовом режиме
Рыбка в сетях: как ритейл делает деликатесы частью ежедневного рациона россиян
В ходе двухдневного миграционного рейда полиция и СК выявили больше 200 нелегалов