Жители первых этажей в Петербурге с нового года начнут платить за лифты

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал ответ от вице-губернатора города Анатолия Повелия о плате за лифты для жильцов первых этажей.

В своем Telegram-канале Вишневский обратил внимание петербуржцев, что согласно действующему распоряжению Комитета по тарифам, жители первых этажей не должны платить за лифты. То же самое касается тех, кто проживает в здании, не оборудованном подъемниками вовсе.

Однако, в опубликованном депутатом ответе от Повелия указано, что все жители города на Неве начнут платить за лифты, начиная с 1 января 2024 года. При этом размер платы за содержание грузоподъемных машин может быть установлен на общем собрании жильцов.

Ранее стало известно, что в госкорпорации «Дом.РФ» планируют создать реестр российских лифтов на основе ГИС ЖКХ. Это позволит сделать процесс ремонта оборудования более прозрачным.