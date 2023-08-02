Минздрав опроверг информацию об изменении бесплатной медпомощи на платную с начала осени

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил об отсутствии планов на изменение некоторых бесплатных видов помощи на платную с 1 сентября.

СМИ со ссылкой на экспертное мнение сообщили о том, что с начала осени в России за бесплатные медицинские услуги начнут брать деньги. Так, платить якобы пришлось за неотложную медпомощь при острых заболеваниях, если они не угрожают жизни человека.

Однако в Минздраве новость опровергли. В официальном Telegram-канале ведомства Кузнецов заявил, что все виды медицинской помощи, а также лекарственное обеспечение продолжит оказываться бесплатно для россиян и никаких изменений в данном пункте не планируется.

«Решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно об открытии нового стационара Боткинской больницы, куда смогут прийти все беременных с инфекционной патологией.