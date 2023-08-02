В Петербурге открыли дневной стационар для беременных с инфекционной патологией

Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге пополнилась новым акушерским дневным стационаром для беременных с инфекционной патологией.

На Пискаревском проспекте состоялось торжественное открытие нового стационара, куда смогут прийти будущие мамы с выявленной инфекционной патологией и пройти необходимое лечение. По словам главного врача по акушерству и гинекологии Боткинской больницы Александра Кучерявенко, подобные заболевания наблюдаются у ряда женщин, а значит, они должны получить амбулаторную помощь до и после родов.

Стоит отметить, что сервис уже оценили беременные петербурженки из Красносельского и Кировского районов, а в планах у руководства больницы обеспечить процедуры для 20 женщин в день, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, Боткинская больница вошла в число учреждений, которые обслуживали участников международного саммита «Россия-Африка».