На время саммита «Россия — Африка» петербургские больницы изменят режим работы

Участников мероприятия будут обслуживать 20 больниц. Распоряжение подписали в Смольном.

На время второго саммита «Россия — Африка» больницы Петербурга перейдут на особый режим работы. На данный момент медицинские учреждения Северной столицы уже отчитываются администрации города на Неве о задачах, выполненных в преддверии международного мероприятия. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Соответствующее распоряжение подписано городским комитетом по здравоохранению. Больницы до начала саммита обязаны выполнять антитеррористические и медицинские мероприятия. Медицинским обслуживанием участников форума будут заниматься 20 городских стационаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что египетский президент посетит саммит «Россия – Африка» в Петербурге. В июне 2023 года посол России в Египте Георгий Борисенко высказывал, что в Кремле рассчитывают на приезд на мероприятие египетского главы.