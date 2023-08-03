В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

Аналогичное правило действовало до 2021 года. Теперь его хотят ввести снова.

В России могут вернуть штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости. Речь идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Соответствующий проект изменений в правила дорожного движения подготовили в министерстве транспорта.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», такие правила действовали до 2021 года, после они были отменены. Тогда Верховный суд решил, что нельзя указывать участок в качестве места совершения нарушения. Однако теперь рассматривается вариант возвращения правила.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме задумались о введении обязательного техосмотра для самокатов. Дело в том, что среди россиян данный способ передвижения набирает все большую популярность. Число ДТП с самокатами растет.