В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости
Фото: pxhere

Аналогичное правило действовало до 2021 года. Теперь его хотят ввести снова.

В России могут вернуть штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости. Речь идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Соответствующий проект изменений в правила дорожного движения подготовили в министерстве транспорта.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», такие правила действовали до 2021 года, после они были отменены. Тогда Верховный суд решил, что нельзя указывать участок в качестве места совершения нарушения. Однако теперь рассматривается вариант возвращения правила.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме задумались о введении обязательного техосмотра для самокатов. Дело в том, что среди россиян данный способ передвижения набирает все большую популярность. Число ДТП с самокатами растет.

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