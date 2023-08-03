Суд обязал жителей дома на Литейном восстановить камин, капитальную стену и печи

У горожан не было разрешения на перепланировку. На восстановление дали пять месяцев.

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал жителей одного из домов на Литейном проспекте вернуть помещение в исходное состояние после незаконной перепланировки. Им придется восстановить камин, капитальную стену и печи. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Кроме того, жители дома сняли полы до деревянных балок, изменили схему канализации, водоснабжения и газовой магистрали. Дом И.И. Антонова является объектом культурного наследия. Для проведения подобных работ необходимо специальное разрешение, которого у жильцов дома не оказалось. На восстановление дали пять месяцев, иначе придется ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей неустойки.

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