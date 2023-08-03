Суд обязал жителей дома на Литейном восстановить камин, капитальную стену и печи

Суд обязал жителей дома на Литейном восстановить камин, капитальную стену и печи
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

У горожан не было разрешения на перепланировку. На восстановление дали пять месяцев.

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал жителей одного из домов на Литейном проспекте вернуть помещение в исходное состояние после незаконной перепланировки. Им придется восстановить камин, капитальную стену и печи. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Кроме того, жители дома сняли полы до деревянных балок, изменили схему канализации, водоснабжения и газовой магистрали. Дом И.И. Антонова является объектом культурного наследия. Для проведения подобных работ необходимо специальное разрешение, которого у жильцов дома не оказалось. На восстановление дали пять месяцев, иначе придется ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей неустойки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП решил через суд добиться реставрации здания Конного клуба на Крестовском.

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