Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства

Мужчину интересует наследство. Иск зарегистрирован 2 августа.

Внебрачный сын политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства, мужчина заинтересован в наследстве. Информацией об этом с журналистами поделились в Никулинском районном суде Москвы.

Как сообщает ТАСС, истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав. Иск зарегистрировали в среду, 2 августа, он был передан судье Юлии Голяниной. Дату заседания пока не назначали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на форуме презентуют нейросеть «Жириновский». По словам организаторов, в настоящее время работы по созданию искусственного интеллекта идут полным ходом.В систему уже подгрузили массивы данных. Также алгоритм настроили на исправную работу.