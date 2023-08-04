Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства

Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства
Фото: Baltphoto / Вероника Перминова

Мужчину интересует наследство. Иск зарегистрирован 2 августа.

Внебрачный сын политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства, мужчина заинтересован в наследстве. Информацией об этом с журналистами поделились в Никулинском районном суде Москвы.

Как сообщает ТАСС, истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав. Иск зарегистрировали в среду, 2 августа, он был передан судье Юлии Голяниной. Дату заседания пока не назначали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на форуме презентуют нейросеть «Жириновский». По словам организаторов, в настоящее время работы по созданию искусственного интеллекта идут полным ходом.В систему уже подгрузили массивы данных. Также алгоритм настроили на исправную работу.

жириновский наследство Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства
С 6 августа в девяти районах Петербурга введут новые ограничения движения
Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна за год снизилось на 26%
Останкинскую башню проверяют после анонимной угрозы минирования
Площадь с часами появится на юго-западе Петербурга
Петербургские электробусы могут «позеленеть»
В Финляндском направлении дополнительно запустят поезда 5 и 6 августа: куда ...
Компания «СБ Проект» получит права на проведение деловых мероприятий в России