Компанию H&M обязали выплатить «Невскому центру» почти 24 млн рублей

Был подан встречный иск. Однако его не удовлетворили.

Суд обязал шведскую компанию H&M выплатить 23,6 млн рублей торговому комплексу «Невский центр» за закрытие своего магазина. Иск был предъявлен ООО «Стокманн СПб центр».

По данным «Делового Петербурга», иск на 98 млн рублей был предъявлен в арбитражный суд в январе к компании «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц», дочерней фирме H&M. В иске указаны данные о базовой арендной ставке, эксплуатационных и маркетинговых расходах и о пени за период с декабря 2022 года. Был подан встречный иск о взыскании 50,8 млн рублей неосновательного обогащения. Однако суд взыскал с иностранцев 23,6 млн рублей, встречный иск «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» не удовлетворили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ушедшего из «Невского центра» H&M заменит крупнейший в СЗФО магазин Gloria Jeans.