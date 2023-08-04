В Колпино появится малоэтажный квартал за 17 млрд рублей

Застройщики заинтересованы в территории. Колпинский район оказался востребованным.

Малоэтажный жилой квартал за 16,7 млрд рублей появится на территории Колпино. О проекте стало известно из поправок к генеральному плану Петербурга, которые сейчас рассматривают в городской администрации. На 31,74 га на Понтонной улице может появиться 117 тысяч квадратных метров жилья на 4,2 тысячи человек. Благоустроить и озеленить при этом планируют 5,8 га.

По данным «Делового Петербурга», компания-застройщик заявила, что пока нет никаких конкретных решений по новому кварталу. Район является конкурентным, за застройку земли борются несколько строительных фирм. Эксперты считают, что с постройкой малоэтажного квартала не должно возникнуть проблем при неторопливой застройке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге согласовали параметры застройки на месте ЛДМ.