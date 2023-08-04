На КАД из-за ремонта с 22 по 30 августа перекроют два съезда

Корректировки стоит учитывать при поездках. Они продлятся недолго.

На Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в период с 22 по 30 августа в связи с проведением ремонтных работ на дороге будут перекрыты два съезда: на пересечении развязки КАД и проспекта Обуховской Обороны. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Также водители не смогут воспользоваться одной из полос движения на съезде по направлению с улицы Рабфаковской на внутреннее кольцо КАД. На второй полосе введут скоростное ограничение до 40 километров в час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Приморского шоссе будет полностью перекрыт КАД. Для удобства водителей временно установят должные знаки. С 14 августа по 15 октября 2023 года проведут перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».