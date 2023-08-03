У Приморского шоссе будет полностью перекрыт КАД

Корректировки стоит учитывать при поездках. Они продлятся два месяца.

У развязки с Приморским шоссе в августе будет полностью перекрыто внутреннее кольцо Кольцевой автодороги (КАД). Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 14 августа по 15 октября 2023 года проведут перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Транспорт сможет передвигаться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении. На северном участке трассы будет вестись реконструкция. Для удобства водителей временно установят должные знаки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две полосы внутреннего кольца КАД планируют перекрыть на 20 дней. Кроме того, на третьем и четвертом участке дороги планируется ввести ограничение скорости до 50 километров в час. На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы.

кад новости СПб ограничения движения


 

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