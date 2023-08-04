В Смольном отказываются от разрешений на работы по сохранению памятников

В Смольном отказываются от разрешений на работы по сохранению памятников
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Процедуру считают избыточной. Об этом сказано в пояснительной записке.

Петербургская администрация планирует отказаться от процедуры выдачи заданий на работы по сохранению памятников. Для этого должны быть внесены поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». В Смольном уже разработали законопроект, он находится на антикоррупционной экспертизе.

В пояснительной записке указано, что процедура – избыточная. Ее отсутствие избавит процесс сохранения исторических зданий от лишних проблем с бумагами и увеличит скорость выдачи документов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга одобрили проект эскиза памятника графу Сергею Уварову. Мемориал планируется установить на Университетской набережной, 7-9-11 по Менделеевской линии. Созданием самого памятника займется скульптор Салават Щербаков.

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В Смольном отказываются от разрешений на работы по сохранению памятников
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