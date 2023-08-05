В Петербурге за опасное вождение задержали мирового судью Фрунзенского района

Сотрудники ДПС ОГИБДД по Курортному району Санкт-Петербурга за вождение в нетрезвом виде задержали водителя, в котором пользователи Сети опознали мирового судью.

Вечером 4 августа жители Петербурга сообщили правоохранительным органам о «неадекватном» водителе, которым, по информации автора паблика «Дорожный инспектор», оказался мировой судья Фрунзенского района.

Мужчина вед транспортное средство в состоянии алкогольного опьянение, говорил сотрудникам ДПС о своих «родственных связях в горсуде» и отказался проходить медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть нахождение в его крови алкоголя. Сотрудники дорожной службы составили на нарушителя административный протокол.

Ранее стало известно о подростке, который попал в Центр временного содержания за нецензурную брань на улицах Петербурга.