В Петербурге за опасное вождение задержали мирового судью Фрунзенского района

В Петербурге за опасное вождение задержали мирового судью Фрунзенского района
Фото: группа "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте"

Сотрудники ДПС ОГИБДД по Курортному району Санкт-Петербурга за вождение в нетрезвом виде задержали водителя, в котором пользователи Сети опознали мирового судью.

Вечером 4 августа жители Петербурга сообщили правоохранительным органам о «неадекватном» водителе, которым, по информации автора паблика «Дорожный инспектор», оказался мировой судья Фрунзенского района.

Мужчина вед транспортное средство в состоянии алкогольного опьянение, говорил сотрудникам ДПС о своих «родственных связях в горсуде» и отказался проходить медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть нахождение в его крови алкоголя. Сотрудники дорожной службы составили на нарушителя административный протокол.

Ранее стало известно о подростке, который попал в Центр временного содержания за нецензурную брань на улицах Петербурга.

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