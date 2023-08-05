Подросток попал в Центр временного содержания за нецензурную брань на улицах Петербурга

В Санкт-Петербурге рассматривается иск начальника УМВД о несовершеннолетнем, который кричал матом на набережной Грибоедова.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, мальчик 2013 года рождения ходил по центру города и выражался грубой нецензурной бранью. Полиция усмотрела в действиях ребенка статью о мелком хулиганстве, но поскольку на момент совершения правонарушения мальчик не достиг совершеннолетия, его должны были передать родителям.

Однако, как оказалось, отец подростка находится в другом городе и не сможет забрать сына в ближайшие 48 часов. В связи с этим юный нарушитель спокойствия горожан отправился в Центр временного содержания для несовершеннолетних на срок до 30 суток.

Ранее боец ММА из Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в связах с экстремисткой организацией.