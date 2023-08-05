Боец ММА из Петербурга Дживовский стал фигурантом уголовного дела

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) из Санкт-Петербурга Денис Дживовский стал фигурантом уголовного дела по статье об участии в вооруженном конфликте, цели которого противоречат интересам РФ.

По данным Telegram-канала Baza, Дживовский уехал из России в 2020 году и через Финляндию попал на территорию Украины. Источник сообщает, что мужчина мог вступить в организацию, деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории России. Данный факт подтверждает видеозапись, на которой петербургский боец ММА запечатлен в компании экстремистов.

На данный момент сотрудники следствия возбудили дело против Дживовского по статье об участии в вооруженном конфликте, цели которого противоречат российским интересам (208 статья УК РФ). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело по факту избиения беременной женщины в Петербурге поручил возбудить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.