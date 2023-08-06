Власти Польши отключили одну из ниток нефтепровода «Дружба» в сторону Германии

Одна из ниток нефтепровода «Дружба», идущая в сторону Германии, была отключена властями Польши из-за повреждения и утечки.

По информации польского оператора нефтепровода PERN, утечка произошла в субботу 5 августа рядом с городом Ходеч. По данным источника, причиной неисправности стала разгерметизация. На данный момент прокачку «Дружбы» в сторону Германии остановили. Вторая нитка работает без изменений.

«Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — говорится в сообщении PERN.

Стоит отметить, что последний раз протечка на нефтепроводе была обнаружена осенью 2022 года. Тогда также произошла разгерметизация на участке, который качает нефть в Германию.

Напомним, в конце февраля 2023 года российская компания «Транснефть» прекратила поставки сырья в Польшу из-за срыва сроков, установленных Минэнерго.