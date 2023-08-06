Журналисты рассказали, кому может достаться состояние покойной актрисы Мирошниченко

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко прожила долгую жизнь и заработала целое состояние, однако за три брака не оставила после себя наследников.

В четверг, 3 августа ушла из жизни звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Дядя Ваня». Четыре дня артистка провела в больнице, подключенная к аппарату ИВЛ, но врачи не смогли ее спасти. Официальный диагноз, который был поставлен Мирошниченко — полиорганная недостаточность, септический шок и осложнения после воспаления внутренней оболочки сердца.

Свою карьеру знаменитость начала в далеком 1959 году в театре «Ленком» и за свою жизнь успела сняться в десятках кинофильмах. Кроме того, Мирошниченко была известна своими ролями в театрах, а последний выход актрисы на сцену состоялся в 2022 году. По информации журналистов «СтарХита», после себя звезда оставила богатое наследство, которое включает в себя две квартиры в центре Москвы, а также загородный дом в Опалихе. Есть также непроверенная информация и о банковских счетах артистки, однако, сколько на них находится средств и существуют ли они – доподлинно неизвестно.

Обычно в вопросах наследования в первую очередь идут дети и мужья погибших. Мирошниченко была замужем трижды, однако детей от брака у нее нет, а все мужья умерли. В данном случае специалистам остается полагаться лишь на завещание знаменитостей. Однако, как рассказал друг актрисы, адвокат Александр Добровинский, знаменитость не оставила после себя завещания, поскольку боялась его писать.

«Она боялась его составлять, говорила, что как только его сделает, она умрет», — рассказал юрист.

Таким образом, в ближайшие полгода у родственников Ирины Мирошниченко есть шанс заявить о себе, доказать свое родство с артисткой и подать заявление в нотариальную контору, чтобы заявить права о наследстве. Если же этого не произойдет, то по закону все состояние звезды уйдет правительству города, в котором жила знаменитость — Москве.

Напомним, Мирошниченко скончалась на 82-году жизни в реанимации в одной из столичных клиник, так и не придя в сознание.