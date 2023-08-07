Петербуржцам стали выдавать бесплатную воду в метро из-за жары: как еще обезопасить себя в экстремальную погоду

Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать последствий жары. Не стоит забывать про солнцезащитный крем.

В петербургском метрополитене начали бесплатно раздавать пассажирам воду. Причина в аномальной жаре на улице. Некоторые могут начать чувствовать себя плохо из-за высокой температуры. В подземке решили позаботиться о пассажирах. Информацией об этом поделились в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

«В связи с повышением температуры воздуха на станциях: «Проспект Просвещения», «Спортивная» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1 и 2), «Петроградская», «Горьковская», «Парнас» и «Комендантский проспект» вы можете бесплатно получить питьевую воду при входе в вестибюль за турникетами», — отмечается в сообщении.

Вода – не единственный способ обезопасить себя в жаркий день. Также рекомендуется носить одежду из натуральных тканей светлых цветов, закрывающую от солнца как можно сильнее, надевать головной убор, чтобы избежать теплового удара и выбирать напитки без сахара и газа. Кроме того, горожан призвали в жаркий день отказаться от энергетиков и спиртного.

Кроме того, ультрафиолетовый индекс в городе держится на отметке в пять единиц. Это значит, что есть необходимость использовать солнцезащитные средства. Они имеют разные формы: крем, стик, гель, спрей, лосьон, масло, паста, мусс. Когда солнце достаточно агрессивно, стоит отдать предпочтение с высоким коэффициентом SPF: от 30 и больше. Иначе можно получить солнечные ожоги, которые приводят к плохому самочувствию, повышению температуры тела и болезненным ощущениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о грозах и порывистом ветре.