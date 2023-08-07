Петербуржцев предупредили о грозах и порывистом ветре

Зной сменится ливнем и ветром. Об этом заявили в региональном отделении МЧС.

Погода в Петербурге может оказаться переменчивой: аномальная жара сменится грозами и порывистым ветром. Об этом местных жителей предупредили в Главном управлении МЧС России по Северной столице. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

В сообщении отмечается, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Горожанам и гостям города на Неве стоит учитывать это при нахождении на улице, порывы ветра могут снести светофоры и другие уличные объекты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МЧС напомнили о правилах поведения в жару. Для того, чтобы обезопасить себя в жаркий день, стоит соблюдать ряд рекомендаций. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МЧС России.