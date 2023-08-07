Российские ученые придумали способ защиты изделий от подделок

Метод оказался дорогостоящим. Для него задействовали металл.

Специалисты смогли придумать способ защиты оригинальной продукции от подделок. Для него были задействованы голограммы. Информацией об этом с журналистами поделились в пресс-службе петербургского университета ИТМО.

Как сообщает «PRO город будущего», ученые разработали технологию для нанесения многоцветных голограмм на изделия, чтобы пользователи могли отличить его от подделки. Рисунки будут уникальными. Метод затратный по сравнению с другими существующими. Метки наносятся на металл чтобы не было риска, что голограмма сотрется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые Петербурга создали первое отечественное ПО для 3D-печати металлами. Такая разработка позволит увеличить производительность в металлургической и авиационной промышленностях. Также предполагается, что она во многом поможет в судостроении.