Найдена самая дорогая квартира в России

Найдена самая дорогая квартира в России
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Некоторые предложения на российском рынке удивляют ценой. Речь идет об элитной недвижимости.

Чаще всего жители России выбирают для переезда такие города как Москва, Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Разброс по стоимости в этих городах варьируется от 900 тысяч рублей до нескольких миллиардов.

Как сообщает Restate, самым дорогим объектом недвижимости в Москве стал пентхаус в Пресненском районе стоимостью 3,25 млрд рублей, то есть 3,4 млн за квадратный метр (это цена «однушки» в Подмосковье). В Петербурге же за миллиард рублей продают семикомнатный пентхаус площадью более 700 «квадратов» с десятью санузлами в элитном ЖК «Леонтьевский мыс».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за июль было введено около 450 тысяч «квадратов» жилья. Сдаются и соцобъекты. Об этом рассказали в Смольном.

недвижимость Россия элитное жилье


 

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