Петербургские депутаты предложили ввести налоговый вычет за лечение питомцев у ветеринара

Депутат Четырбок отметил, что вычет не является дотацией или субсидией. Для его получения есть ряд условий.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести налоговый вычет за ветеринарное обслуживание домашних животных. Законопроект внесен в городской парламент, после его планируют направить в Госдуму. Информацией об этом поделился депутат Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

Согласно инициативе, максимальный размер вычета составит 6,5 тысячи рублей на одно питомца. Это 13% от максимальной суммы в 50 тысяч рублей. Парламентарий отметил, что чтобы под действие льготы не попали те, кто занимается коммерцией, будет закреплено, что вычет можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период.

У организаций, которые оказывают ветеринарные услуги, основным видом деятельности по ОКВЭД должна быть «ветеринарная деятельность».

«Получить вычет смогут только владельцы питомцев — физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или ином законном основании. Подтверждающим документом в этом случае может являться, к примеру, ветеринарный паспорт», — отметил Четырбок.

Кроме того, для получения вычета необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы (ими могут являться, например, договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек).

Парламентарий пояснил, что налоговый вычет не является дотацией или субсидией, это возврат собственного налога на доход, который был удержан, поэтому получить его смогут только работающие россияне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума приняла закон о бездомных животных.