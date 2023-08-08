Губернатор Дрозденко держится в рейтинге влиятельных глав субъектов РФ от АПЭК

Лидирует по-прежнему мэр Москвы Собянин. Следом за ним – глава Чечни Кадыров.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало во вторник, 8 августа, аналитический доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в июле 2023 года». Как и последние два месяца подряд, в первой дюжине лидеров «турнирной таблицы», в блоке глав субъектов РФ с «очень высоким влиянием» находится губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает Online47, первенство занимает мэр Москвы Сергей Собянин, следом за ним – глава Чечни Рамзан Кадыров, далее – Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Дюмин (Тульская область). Они за месяц поменялись местами.

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