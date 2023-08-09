Движение по ЗСД будет частично перекрыто 13 августа из-за велозаезда Gran Fondo Russia

Движение транспортных средств будет остановлено на части ЗСД в Санкт-Петербурге из-за велосипедного заезда Gran Fondo Russia.

Начиная с 06:00 и до окончания спортивного мероприятия, 13 августа будет перекрыт участок от съезда с трассы Е-18 «Скандинавия» на ЗСД до съезда с дороги на Приморский проспект в направлении движения с севера на юг, сообщает пресс-служба Западного скоростного диаметра.

Отмечается, что велозаезд Gran Fondo Russia даст всем участникам уникальную возможность проехаться по ЗСД на велосипеде и насладиться видами Северной столице. Начало мероприятия запланировано на 6:30, а церемония награждения победителей состоится в 13:00.

Напомним, ранее ГАТИ рассказала о дорожных ограничениях в Петергофе, которые вступят в силу с 10 августа и продлятся до осени. Временное закрытие движения для частного и общественного транспорта будет введено из-за работ по реконструкции инженерных сетей и установке ограждений.