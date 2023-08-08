В Петергофе с 10 августа введут дорожные ограничения

Ограничения будут временными. О них рассказали в ГАТИ.

В двух районах Петербурга, Центральном и Петродворцовом, с 10 августа введут транспортные ограничения. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Петродворцовом районе с 10 августа по 23 сентября проезд будет закрыт по улице Аврова у Эрлеровского бульвара в Петергофе. Автомобильное движение будет недоступно у дома 10/30 литера А по 10-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы с 10 августа по 15 октября. Автомобилистам следует заранее выбрать удобный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за полгода в три раза увеличились продажи электрокаров. Всего на территории города на Неве зарегистрировано 308 таких автомобилей. Об этом свидетельствуют данные «Автостат инфо».