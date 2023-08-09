Семьи мобилизованных петербуржцев будут получать детские пособия по новым правилам

Власти Санкт-Петербурга актуализировали нормы городского Социального кодекса в соответствии с действующим российским законодательством.

В среду, 9 августа, Смольный утвердил выплаты семьям мобилизованных в Социальном кодексе. Так, пособие на новорожденного без учета доходов семьи будут получать те горожане, семьи которых были признаны на военную службу в рамках мобилизации.

При этом ежемесячная денежная выплата семьям прекращается при рождении или усыновлении третьего ребенка, уточнили в пресс-службе городского правительства. Стоит также отметить, что за петербуржцами сохраняется право на получение ежемесячных выплат, назначенных до 1 января 2023 года.

Ранее в Петербурге на законодательном уровне установили ежегодные выплаты ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда.