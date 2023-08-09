Yota подписала меморандум о противодействии спам-звонкам

Yota присоединилась совместно с ФАС к меморандуму о противодействии голосовому спаму. Интернет-оператор активно работает для защиты своих абонентов от нежелательных звонков. За июль 2023 года было отсеяно спам-фильтрами почти 5,4 миллиона нежелательных вызовов и более 4,7 миллиона смс.

Федеральная антимонопольная служба совместно с крупнейшими мобильными операторами работает над борьбой с нежелательной рекламой, которая поступает абонентам без их согласия.

Данный меморандум был принят в 2021 году. В прошлом июне ФАС и ведущие операторы сотовой связи запустили сервис обращений граждан для блокировки таких спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и смс. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 года спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных вызовов и свыше 4,7 миллиона смс», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Алгоритм защиты от спама доступен всем абонентам Yota бесплатно, нежелательные вызовы и смс ограничиваются автоматически. Сервис учитывает признаки спам-вызовов и смс.

Абоненты также могут уведомить оператора о спаме. Смс-сообщение достаточно переслать на бесплатный номер 1911, а о нежелательных звонках сообщить через форму на сайте Yota или портале антимонопольного ведомства.