На территории «Ржевки» в Петербурге может появиться автобусный парк за 11,5 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию аукциона, победитель которого получит право строительства автобусного парка на территории производственной зоны «Ржевка».

В Красногвардейском районе может появиться новый парк для «лазурных» автобусов. Согласно данным с сайта госзакупок, договор на строительство будет заключен с «Пассажиравтотрансом», а работы выполняться в четыре этапа. Крайним сроком ввода объекта в эксплуатацию указан декабрь 2026 года, а стоимость проекта не превысит 11.5 миллиардов рублей.

После завершения конкурса исполнитель договора должен разработать проектную документацию, подготовить территорию, установить трансформаторные подстанции, депо, комплексы мойки и другое. Кроме того, заказчик обяжет исполнителя построить на территории «Ржевки» газон, оборудованный скамейками и велопарковкой.

Ранее в Петербурге решили отказаться от почти 140 «лазурных» автобусов из-за регулярных возгораний.