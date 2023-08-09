В Петербурге ограничат движение транспорта из-за съемок фильма «Берлинская жара»

В Петербурге ограничат движение транспорта из-за съемок фильма «Берлинская жара»
Фото: Baltphoto

Жители и гости Санкт-Петербурга не смогут проехать по нескольким улицам города в Адмиралтейском районе из-за съемок шпионского фильма «Берлинская жара».

Съемки художественного фильма стартовали в городе на Неве и привели к ряду ограничений. Так, по данным пресс-службы Комитета по транспорту, 10 августа будет запрещена остановка на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда. Остановка с 7:00 будет также запрещена на Большой Морской улице.

В тот же день с 16:00 до полуночи движение личного и общественного транспорта будет запрещено на Галерной улице до набережной Ново-Адмиралтейского канала. До 6:30 утра петербуржцы также не смогут проехать по Исаакиевской площади.

Напомним, с 10 августа будут введены временные дорожные ограничения в Петродворцовом и Центральном районах Петербурга.

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