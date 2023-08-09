В Петербурге пройдет акция «Лучи Победы» в честь годовщины окончания Ленинградской битвы

Вечером, 9 августа небо над Санкт-Петербургом осветят огни прожекторов в честь 79-й годовщины со дня окончания Ленинградской битвы.

По словам организаторов акции, в блокаду лучи прожекторов предупреждали жителей Ленинграда о вражеских бомбардировщиках, а в настоящее время «Лучи Победы» стали символом продолжающейся жизни. 9 августа оборудование для освещения разместят на разных высоких зданиях города на Неве по обеим сторонам Московского проспекта.

Место для проведения акции также было выбрано не случайно. Во время войны проспект служил фронтовой дорогой. Именно здесь в 1945 году была возведена временная триумфальная арка, а 30 лет спустя монумент стал символом героизма защитников блокадного Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, ранее жители Санкт-Петербурга почтили память участников битвы за город и возложили цветы к памятнику на площади Победы.