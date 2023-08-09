Выездной матч «Зенита» в Самаре завершился победой

Выездной матч «Зенита» в Самаре завершился победой
Фото: pxhere

Футбольный клуб «Крылья советов» уступил соперникам из Санкт-Петербурга.

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу «Зенита». Как и в противостоянии с «Динамо», единственный гол за весь матч забил форвард «сине-бело-голубых» Иван Сергеев. Желтую карточку получил Эдуардо Кейрос, который вышел на поле вместо Густаво Мантуана. Судья заметил нарушение на шестой добавочной минуте матча.

Стоит отметить, что на данный момент «Зенит» остается лидером в группе С шестью очками. У их последних соперников – «Крыльев Советов» ноль очков. Они занимают третью строчку своей группы в рамках Кубка России. Следующий матч ФК из Петербурга состоится 13 августа на «Газпром Арене». Их соперниками будет воронежский клуб «Факел».

Напомним, ранее «Зенит» проиграл «Динамо» на матче Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Счет составил 2-3 в пользу команды из Москвы.

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