Спрос на новые квартиры в Петербурге достиг докризисного уровня

За июль 2023 года на первичном рынке жилья было продано 6,4 тысячи квартир из-за ожидаемого роста процентной ставки по ипотеке.

По словам директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, июль 2023 года стал самым прибыльным на продажи квартир и достиг докризисного уровня. На первичном рынке удалось реализовать 6,4 тысячи жилья, что на 8% больше, чем в июне.

Эксперт отметила, что подобный ажиотаж может быть связан с ожиданием роста ключевой ставки, который прошел в июле после заседания ЦБ.

«При этом банки, наоборот, снизили ставки по госпрограммам на 0,4–0,7% — а ими как раз пользуется большинство заемщиков на рынке строящегося жилья», — цитирует Трошеву «Единый ресурс застройщиков».

Она также не исключила, что предстоящее повышение надбавок по ипотечным кредитам, которое ожидается в октябре, может простимулировать спрос на квартиры в августе и сентябре.

Ранее холдинг Setl Group занял третье место по вводу жилья в России.