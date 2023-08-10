В Московском районе Петербурга обнаружили лающих сов

Фотограф дикой природы из Санкт-Петербурга Кирилл Никифоров запечатлел болотных сов в Московском районе. Птицы пытались прогнать нарушителей спокойствия собачьим лаем.

О необычном госте Северной столицы рассказал биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте». Он обратил внимание на фотографии Никифорова из Московского районе Петербурга, где была замечена болотная сова.

По словам эксперта, данный вид птиц может вести не только дневной, но и ночной образ жизни, а свое название она получила за то, что предпочитает обитать на болотах и лугах. Кроме того, сова издает не привычные для всех звуки «угу», а собачий лай. Так, птица пытается прогнать со своей территории незваных гостей.

Ранее Глазков рассказал жителям Петербурга о том, как правильно собираться в лес за грибами.